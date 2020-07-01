Президент Белоруссии Лукашенко заявил о победе над коронавирусом в стране

13:57 | 2.07.2020

Президент Белоруссии Лукашенко во время вручения государственных наград особо отметил работу медиков, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, и объявил о победе над COVID-19, сообщает БЕЛТА. «Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили», - заявил Лукашенко.



Напомним, в Белоруссии не вводили карантин в связи с пандемией коронавируса. Власти республики заявляли, что держат ситуацию под контролем.

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