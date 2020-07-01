Ангела Меркель считает, нужным достроить газопровод «Северный поток-2»

13:47 | 2.07.2020

Строительство газопровода «Северный поток-2» необходимо завершить, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что Германия продолжает считать проект экономическим и его необходимо завершить. «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем», — сказала она, передает russian.rt.com. Меркель также отметила, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, «который имеет политическую составляющую».



Ранее члены Республиканской партии США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2» еще 4 июня. Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача — остановить строительство трубопровода, сообщает gazeta.ru.

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