В США призвали ввести санкции против России за «сговор с талибами»

13:41 | 2.07.2020

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) на американских военных в Афганистане, передает russian.rt.com.



«Мы должны ввести санкции против России, и прямо сейчас», — заявила Пелоси.



Как напоминает РИА «Новости», ранее New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США проинформировали об этом.

© «Вечерние ведомости»