Россияне жалуются на захват их пустующих домов в Испании

12:29 | 2.07.2020

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов. Число подобных жалоб резко возросло после закрытия границ из-за карантина, когда хозяева не могли приехать в свое жилье в другой стране, пишет «Газета.Ru».



Отмечается, что по испанскому законодательству выселить нарушителей можно лишь решением суда, который, в свою очередь, не раз оправдывал подобное поведение нелегальных жильцов тем фактом, что каждый имеет право на жизнь. Полицейские также не имеют права зайти в занятое помещение, пока сквоттеры не откроют сами.

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