Полицейские «освободили от анархистов» центральную часть Сиэтла

12:22 | 2.07.2020

Полицейским удалось ликвидировать «автономную зону» протестующих американцев в городе Сиэтл, штат Вашингтон, сообщает ABC News. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что «закон и порядок восторжествовали, и Сиэтл освобожден от анархистов». Отмечается, что в процессе задержали 32 человека.



Напомним, в конце мая в США начались протесты из-за убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. В Сиэтле протестующие заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию независимой. Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

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