Власти Казахстана вводят дополнительные карантинные меры с 5 июля

12:18 | 2.07.2020

Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра страны. Как сообщили в пресс-службе правительства, в республике будет запрещено проведение массовых мероприятий, а также будет приостановлено автобусное сообщение между регионами. Также будет ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более трёх человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.



Как отмечает russian.rt.com, кроме того, запрещена работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, развлекательных центров, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов и конференций.

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