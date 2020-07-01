В России выросли тарифы на коммунальные услуги

11:42 | 2.07.2020

С июля в России повышаются тарифы коммунальные услуги. В среднем по стране планка поднимется примерно на 4%, передает Вести.ру. Услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье — на 4,1%. Меньше всего тарифы выросли в Ненецком автономном округе — 2,4%, при этом самое значительно повышение стоимости на услуги ЖКХ произошло в Чечне — 6,5%.



С 1 июля также возрастут тарифы и на электроэнергию, в среднем по стране — на 5%.

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