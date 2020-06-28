Лавров заявил, что Европа пока не собирается открывать границы для россиян

15:38 | 29.06.2020

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Лавров в интервью телеканалу RT. При этом он заявил, что пока не знает, когда откроются границы.



Как напоминает russian.rt.com, Евросоюз с 15 июня открыл почти все внутренние границы. Еврокомиссия ранее рекомендовала начать поэтапное открытие внешних границ с 1 июля.

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