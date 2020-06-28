Российские кинотеатры откроются 15 июля

15:34 | 29.06.2020

Российские кинотеатры возобновят работу 15 июля, сообщил вице-премьер Чернышенко на совещании у премьера Мишустина, передает РИА «Новости».



«Еще одна хорошая новость — с 15 июля открываются кинотеатры. Мы видим, что все организации досуга и отдыха действительно переживают сейчас период такого подъема, возрождения», — приводит Интерфакс его слова.



Как напоминает «Интерфакс», с 28 марта в России действовал режим «нерабочих дней» из-за распространения в стране COVID-19. Ограничения, введенные региональными властями, включали запрет на работу непродовольственных магазинов, торговых центров, кинотеатров, музеев, кафе, салонов красоты, парикмахерских.

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