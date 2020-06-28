Власти Японии выступили за сохранение нынешнего формата G7

13:25 | 29.06.2020

Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7. Об этом заявил генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга. «Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат», — отметил представитель Токио.



Так Суга ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он хочет пригласить в «Большую семерку» Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Трамп отметил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл.



Остальные страны «семерки» встретили предложение Трампа критически. Премьер Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что России возвращаться на саммит не нужно, отмечает gazeta.ru.

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