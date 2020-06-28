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13:25 | 29.06.2020

Власти Японии выступили за сохранение нынешнего формата G7

Япония выступила за сохранение нынешнего формата G7. Об этом заявил генсекретарь правительства Ёсихидэ Суга. «Для нашей страны, думаю, крайне важно поддерживать нынешний семисторонний формат», — отметил представитель Токио.

Так Суга ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что он хочет пригласить в «Большую семерку» Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Трамп отметил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл.

Остальные страны «семерки» встретили предложение Трампа критически. Премьер Канады Джастин Трюдо выразил мнение, что России возвращаться на саммит не нужно, отмечает gazeta.ru.

© «Вечерние ведомости»

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