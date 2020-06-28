В Минтруде объяснили порядок новых выплат в десять тысяч рублей на детей

13:09 | 29.06.2020

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.



Выплаты начинаются с 1 июля. При этом новая выплата не требует подачи отдельного заявления от родителей, решение выносится на основе данных, уже имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда.



Отмечается, что на сегодняшний день родители свыше 21 млн детей уже получили предыдущие единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб.

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