В США обанкротилась компания-пионер по добыче сланцевой нефти

13:02 | 29.06.2020

Американская компания Chesapeake Energy, являющаяся пионером в добыче сланцевой нефти, объявила о своем банкротстве. Информация размещена на сайте компании.



«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса», — указано в тексте.



Задолженность компании составила около $7 млрд. В рамках соглашения с кредиторами Chesapeake Energy получит ссуду в размере $925 млн. Кроме того, кредиторы и держатели обеспеченных векселей выделят ей $600 млн, передает РБК.

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