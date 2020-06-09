Президент США Трамп приказал разработать программу создания флота ледоколов

10:44 | 10.06.2020

Президент США Дональд Трамп поручил разработать программу создания флота ледоколов для Арктики и Антарктики. В распоряжении говорится, что программа должна будет включать не менее трех судов тяжелого класса.



Сейчас полярный флот США включает два судна: тяжелый ледокол Polar Star, который был введен в эксплуатацию в 1976 году, и ледокол Healy, введенный в эксплуатацию в 2000 году, напоминает РБК.

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