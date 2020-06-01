Россия может возобновить международное авиасообщение с 15 июля

15:48 | 8.06.2020

Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о возобновлении международных рейсов с 15 июля, пишет РБК со ссылкой на источник. Этот вопрос по инициативе премьера Михаила Мишустина на днях обсуждался на совещании в Росавиции.



Отмечается, что сначала Россия может разрешить полеты в 15 стран. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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