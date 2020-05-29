Трамп заявил о полном прекращении отношений с ВОЗ

01:00 | 30.05.2020

Видео с сайта Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон полностью прекращает отношения с ВОЗ. Во время своего выступления в пятницу он сказал, что все выделяемые американцами деньги ВОЗ, а это около 450 млн долларов ежегодно, будут перенаправлены для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения.



Причиной разрыва отношений с организацией, по словам американского лидера, стал отказ руководства ВОЗ от проведения реформ, предложенных властями Штатов.



Также Трамп отметил, что в то время как США выделяли 450 млн долларов организации, Китай - только около 40 млн долларов.

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