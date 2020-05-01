Министр культуры РФ Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции

16:25 | 14.05.2020

Министр культуры России Ольга Любимова выздоровела от коронавирусной инфекции и приступила к работе. Об этом сообщила её пресс-секретарь Анна Усачёва. «Врачи ее выписали, Ольга Борисовна на рабочем месте, чувствует себя хорошо. К счастью, болезнь протекала в легкой форме», — сказала она.



Министр культуры — не единственный представитель власти, подхвативший инфекцию. Так, 30 апреля о положительном тесте на COVID-19 сообщил премьер-министр Мишустин. 12 мая стало известно о диагнозе пресс-секретаря Путина Пескова.

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