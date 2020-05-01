Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Белоруссии

16:20 | 14.05.2020

Президент Белоруссии Лукашенко выразил недовольство ценой на российский газ для республики. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом.



«Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем?» - заявил Лукашенко, принимая в четверг премьер-министра страны Сергея Румаса.



При этом Лукашенко отметил, что «не дело» в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне продавать российский газ в Германию дешевле, чем в Белоруссию.

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