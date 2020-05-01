В 2019 году Центробанк РФ сократил свои убытки почти в три раза

13:44 | 14.05.2020

В 2019 году ЦБ России сократил свои убытки почти в три раза, с 434,7 миллиарда рублей в 2018 году, до 182,6 миллиарда рублей, передает MK.ru. По итогам прошлого года объем активов Центробанка достинг 40,5 трлн рублей - на 2,9% больше, чем в 2018-м году.



Отмечается также, что доходы выросли за год на 9,14 процента, до 630,7 миллиарда рублей. Расходы также стали меньше на 27,9 процента и составили 632,6 миллиарда рублей.

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