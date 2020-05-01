СК возбудил уголовные дела в отношении людей, размещавших на сайте «Бессмертного полка» портреты Гитлера и Гимлера

13:33 | 14.05.2020

Фото: "Бессмертный полк-онлайн"

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам размещения портретов Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера на сайте «Бессмертного полка». Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



По данным следствия, не позднее 10 мая неизвестные разместили на сайте фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. Сам портрет подписали именем Алексеева В. М., который якобы являлся полковником во времена Великой Отечественной войны.



«Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо», — сообщила Светлана Петренко.



По данным фактам Главным управлением СК РФ возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»