В возрасте 77 лет скончалась актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

13:21 | 14.05.2020

Актриса театра и кино Алла Мещерякова скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. Причины и обстоятельства смерти не уточняются. Отмечается, что актриса умерла 11 мая.



Наибольшую известность Мещеряковой принесли фильмы «Сердце друга», «А зори здесь тихие», «Ксения, жена Федора», «Софья Ковалевская», «Зонтик для новобрачных», а также сериал «Бригада».

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