Российские врачи обнаружили новые клинические проявления COVID-19

13:13 | 14.05.2020

У двух заразившихся коронавирусом в России наблюдается нетипичное течение заболевания – у них обнаружен серозный перитонит, сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.



Во время лечения в федеральных центрах ФМБА у обоих больных наблюдалось повышение температуры тела и симптом «острого живота». Это стало основанием для подготовки к проведению экстренного оперативного вмешательства.



В агентстве предположили, что воспаление брюшины может происходить как системный ответ на вирусную инфекцию. Предположительно, это приводит к патологическим изменениям в микрососудах и асептическому воспалению серозных оболочек, передает lenta.ru.

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