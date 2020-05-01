Президент США Дональд Трамп счел возможным введение санкций против Китая

13:05 | 14.05.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит предложенный американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом законопроект о санкциях против КНР за распространение коронавируса COVID-19, говорится в сообщении на сайте Белого дома.



Как напоминает lenta.ru, Грэм внес на рассмотрение проект закона, позволяющего ввести санкции против КНР. Документ предусматривает запрет на въезд в США для граждан Китая, замораживание их американских активов, а также запрет на выдачу кредитов китайскому бизнесу.



По словам политика, Китай обманывал весь мир по ситуации с коронавирусной инфекцией. Поэтому Пекину необходимо, чтобы избежать наказания со стороны США, предоставить все данные по вспышке инфекции полностью.

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