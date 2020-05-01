Китайские ученые назвали причину высокой смертности от COVID-19

12:55 | 14.05.2020

Китайские ученые объяснили механизм действия коронавирусной инфекции на человеческий организм. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Public Health.



Главенствующим фактором в протекании болезни является чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, в роли которого выступает SARS-CoV-2. В исследовании китайских ученых сообщается, что стремительно распространяющийся по организму больного коронавирус вызывает гиперцитокинемию или цитокиновый шторм, который заключается в неконтролируемой активации иммунных клеток, передает MK.ru.



В результате повреждается легочная ткань. В тяжелых случаях заболевание может привести к острому респираторному дистресс-синдрому, септическому шоку, метаболическому ацидозу, вызывающему повреждение внутренних органов.

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