Минпросвещения РФ отменит экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников

16:20 | 13.05.2020

В этом году для 9-классников отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых, сообщили в Минпросвещения РФ.



Напомним, ранее Минпросвещения РФ решило перенести Единый государственный экзамен на более поздний срок. ЕГЭ планируется проводить только для тех, кто намерен поступать в вуз.

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