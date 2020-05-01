В Красноярске не стали штрафовать изнасилованных девушек за нарушение режима самоизоляции

12:59 | 13.05.2020

Административная комиссия Свердловского района Красноярска отказалась штрафовать за нарушение режима самоизоляции девушек, которые подверглись изнасилованию, передает РИА «Новости». Напомним, ранее как на девушек, так и на злоумышленника составили материалы о нарушении режима самоизоляции. Пострадавшим грозил штраф.



Накануне СМИ сообщили, что две жительницы Красноярске 17 и 18 лет обратились в полицию с жалобой на мужчину, который угрожал им насилием, отобрал телефоны и украшения и совершил насильственные действия сексуального характера. Вскоре был задержан 56-летний подозреваемый. В общей сложности на него завели 5 уголовных дел.

© «Вечерние ведомости»