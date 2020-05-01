Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться

10:54 | 13.05.2020

Фото: ТАСС

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа в среду, 13 мая, могут выступить с инициативой объединения двух регионов в единый. Об этом сообщили РБК два собеседника, близких к региональным властям.



Заявление, по словам источника, прозвучит в столице НАО – Нарьян-Маре. Сначала там пройдет совещание с главами правительств обоих регионов, затем с соответствующим объявлением выступят главы субъектов – Цыбульский и Бездудный. Также планируется утвердить меморандум о намерении объединить регионы.



Объединение, по словам одного из источников, экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, потому что бюджет этого региона во многом зависит от нефтегазовых доходов.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»