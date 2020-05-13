Чиновницу из Энгельса уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

10:27 | 13.05.2020

Фото : ИА "Регион 64"

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову, которая написала комментарий в соцсети о поддержке семей с детьми. Об этом сообщил портал «Регион 64» со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.



Ранее в одном из сообществ во «ВКонтакте» чиновница опубликовала пост о предложенных Владимиром Путиным выплатах семьям с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса: «Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», – написала Прозорова.



В администрации района сообщили, что на время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности. В скором времени ее уволят.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»