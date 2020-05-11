Пресс-секретарь президента России заразился коронавирусом

17:36 | 12.05.2020

Фото: vashmnenie.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что госпитализирован с коронавирусом.



«Заболел, лечусь», – сказал он в интервью «Интерфаксу».



Корреспонденты Кремлевского пула отмечают, что последний раз Дмитрий Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у Путина.



Как раз в тот день, когда премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о своем положительном тесте на коронавирус.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»