Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев

17:26 | 11.05.2020

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

На 72-м году жизни скончался бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.



– Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием, — рассказал Тимченко. Он также подчеркнул, что смерть сенатора никак не связана с COVID-19.



Напомним, что Олег Ковалев был губернатором Рязанской области с марта 2008 года по февраль 2017 года. После досрочного сложения полномочий он перешел на работу в Совет Федерации и стал представителем от правительства Рязанской области.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»