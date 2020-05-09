Президент РФ выступит с новым обращением к россиянам

15:31 | 11.05.2020

Фото: news.myseldon.com

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 11 мая, во второй половине дня выступит с обращением к населению. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обращение будет в начале совещания по коронавирусу. Речь в обращении пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке, а также новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.



Напомним, что президент РФ с начала пандемии коронавируса уже несколько раз обращался к россиянам, в том числе дважды – в специальных телеобращениях.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»