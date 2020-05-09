Путин поручил подготовить план по восстановлению экономики

14:53 | 11.05.2020

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России представить план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообществ к 1 июня 2020 года.



«Правительству Российской Федерации разработать совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», – говорится в документе, опубликованном сегодня, 11 мая, на сайте Кремля.



Напомним, что сегодня Владимир Путин также проведет совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»