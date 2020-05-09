Путин проведет совещание по ситуации с COVID-19

10:52 | 11.05.2020

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Сегодня, 11 мая, президент РФ Владимир Путин на совещании обсудит ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



Представитель Кремля сообщил, что у президента запланировано совещание по вопросу о продлении нерабочих дней после 11 мая.



Напомним, что в России указом Путина были введены нерабочие дни с сохранением зарплат работников первоначально с 30 марта по 5 апреля. Позднее они были продлены до 30 апреля, а затем – до 11 мая.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»