12:53 | 8.05.2020

Парламент Белоруссии назначил выборы президента страны на 9 августа. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на председателя палаты представителей Владимира Андрейченко.



Напомним, 4 мая на онлайн-встрече с главой Молдавии Игорем Додоном президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выборы в республике пройдут летом 2020 года.



Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году, крайний срок – 30 августа.

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