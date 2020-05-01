Стоимость биткоина впервые с февраля 2020 года превысила отметку в 10 тысяч долларов

11:43 | 8.05.2020

Стоимость биткоина сегодня в ходе торгов превысила отметку $10 тыс. впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости. По состоянию на 02.45 мск курс биткоина составлял $10 005,05. По состоянию на 03.29 стоимость криптовалюты опустилась до $9977,54.



По словам аналитиков, криптовалюта растет вслед за другими рисковыми активами. Считается, что относительно низкая капитализация рынка привлекательна для рискованных игроков.



Как напоминает lenta.ru, на максимальный уровень криптовалюта взлетела в конце 2017 года. Тогда за биткоин давали почти 20 тысяч долларов, а некоторые эксперты предсказывали рост до 50 тысяч.

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