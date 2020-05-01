Россия и мир
11:39 | 8.05.2020
Эксперты считают, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что взрывного сценария позволили избежать своевременные карантинные меры. Согласно его прогнозам, число выздоровевших начнёт превалировать над числом заражённых уже в конце мая — начале июня.
Как напоминает РБК, 6 мая министр здравоохранения России Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато по заражаемости коронавирусом, отметив, что пока идет ежедневный рост заражений, говорить о плато рано.
© «Вечерние ведомости»
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