Эксперты считают, что в России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса

11:39 | 8.05.2020

В России может не быть выраженного пика эпидемии коронавируса, заявил РБК врач-инфекционист Валерий Безносенко. Он объяснил это тем, что число выявленных зараженных растет лишь из-за увеличения числа проводимых тестов. Количество же находящихся на стационарном лечении инфицированных стало меньше в сравнении с другими периодами.



В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов подчеркнул, что взрывного сценария позволили избежать своевременные карантинные меры. Согласно его прогнозам, число выздоровевших начнёт превалировать над числом заражённых уже в конце мая — начале июня.



Как напоминает РБК, 6 мая министр здравоохранения России Мурашко заявил, что страна пока не вышла на плато по заражаемости коронавирусом, отметив, что пока идет ежедневный рост заражений, говорить о плато рано.

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