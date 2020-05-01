11:25 | 8.05.2020

Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post. Авторы статьи считают, что КНР может выбрать для такого маневра максимально неподходящий для Вашингтона момент.



В настоящее время Китай наряду с Японией остается крупнейшим держателем гособлигаций США. По оценкам экспертов, общий объем китайских вложений в американские ценные бумаги составляет 1,1 триллиона долларов, напоминает rg.ru.

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