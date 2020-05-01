Синоптики предупредили об угрозе засухи в ряде регионов России

11:02 | 8.05.2020

Условия для почвенной засухи формируются в ряде регионов России в связи с малым количеством осадков, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В частности, такая ситуация сложилась в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, а также Крыму и Краснодарском крае, передает lenta.ru.



При этом в настоящее время метеорологи не дают точный прогноз по урожайности, так как май является ключевым месяцем, который может исправить ситуацию и снизить угрозу засухи, если выпадет достаточно осадков, пишет «Газета.ру».

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