Трамп назвал причиной пандемии коронавируса некомпетентность китайских вирусологов

10:57 | 8.05.2020

Пандемия коронавируса в мире началась из-за некомпетентности китайских вирусологов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает РБК.



Так Трамп прокомментировал высказывание своего подчиненного - госсекретаря Майка Помпео, который предположил, что коронавирус мог «убежать» из лаборатории в китайском Ухане. «Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль», — приводят слова Трампа «РИА Новости».



Как напоминает РБК, с середины апреля СМИ и власти США заявляют об искусственном происхождении коронавируса. Телеканал Fox News сообщал, что вирус был создан в уханьском институте не в качестве биооружия, а как попытка превзойти Соединенные Штаты в борьбе с вирусами.

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