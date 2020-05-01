Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая

10:50 | 8.05.2020

В Московской области до 31 мая продлили режим ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Воробьёв, передает iz.ru. До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения.



Рабочие пропуска, оформленные для проезда в Подмосковье до 11 мая, продолжат действовать по 31 мая включительно, отмечает «Интерфакс».

© «Вечерние ведомости»