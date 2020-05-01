Дуров назвал Кремниевую долину в США не лучшим местом для эмиграции

10:44 | 8.05.2020

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину, передает gazeta.ru.



В итоге Дуров перечислил семь минусов жизни в США:

- это полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах;

- недоступное здравоохранение;

- Кремниевая Долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью;

- посредственное среднее образование;

- высокие налоги;

- высокие траты на ведение технологического бизнеса;

- слабые перспективы, поскольку американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.



По мнению Дурова, тем, кто хочет покинуть Восточную Европу, стоит рассмотреть другие варианты, кроме США. Миллиардер подчеркнул, что права и свободы человека лучше защищены в странах Северной и Центральной Европы, а экономический рост сосредоточен в Азии.

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