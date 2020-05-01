Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

16:29 | 7.05.2020

Умерла главврач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. В публикации сказано, что больная 43 дня провела на искусственной вентиляции легких, аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в городской клинической больнице №52.



По данным российских врачей, к настоящему моменту в стране в результате инфицирования скончались 113 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, передает lenta.ru.

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