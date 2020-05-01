 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Россия и мир


Главная

16:29 | 7.05.2020

Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса

Умерла главврач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, у которой был выявлен коронавирус, сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения. В публикации сказано, что больная 43 дня провела на искусственной вентиляции легких, аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в городской клинической больнице №52.

По данным российских врачей, к настоящему моменту в стране в результате инфицирования скончались 113 врачей, медсестер, санитарок, лаборантов и других медицинских работников, передает lenta.ru.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:14 | 7.05.2020
У граждан, соблюдавших самоизоляцию, сохранятся поездки по «ЕКАРТЕ»

18:10 | 7.05.2020
Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе

18:06 | 7.05.2020
В Свердловской области на коронавирус обследовались около 120 тысяч человек

18:01 | 7.05.2020
«Дом печати» в Екатеринбурге продолжает борьбу за право существования

17:32 | 7.05.2020
В Екатеринбурге ожидается прибытие эвакуационных рейсов с Бали и из Израиля

17:13 | 7.05.2020
В Екатеринбурге завершилась подготовка Вечных огней к 9 мая

16:50 | 7.05.2020
Жители Прикамья завершат празднование 9 Мая акцией «Фонарики Победы»

16:49 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области ввел повсеместный масочный режим

16:45 | 7.05.2020
В Перми стартовала онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»

16:40 | 7.05.2020
В Екатеринбурге оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали бывшего налоговика по делу об убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина

16:38 | 7.05.2020
В Полевском перед судом предстанет подозреваемый в сбыте наркотиков

16:35 | 7.05.2020
9 мая в Пермском крае состоится праздничный телемарафон

16:30 | 7.05.2020
Акция «Друг с доставкой на дом» в первые дни помогла найти хозяев четырем щенкам

16:23 | 7.05.2020
В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом

16:09 | 7.05.2020
В Екатеринбург прибыл дополнительный груз с гуманитарной помощью из Москвы

15:43 | 7.05.2020
Пассажиры троллейбусов и трамваев Екатеринбурга услышат 75 рассказов о войне

15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей

15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны

14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023

14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы

14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать

14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства

13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет

13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом

13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы

13:32 | 7.05.2020
В Берёзовском директор предприятия обвиняется в налоговом преступлении

13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса

13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов

13:14 | 7.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%

13:09 | 7.05.2020
Ремонт участка федеральной трассы М-7«Волга» в Прикамье закончат до конца мая

12:54 | 7.05.2020
Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»

12:53 | 7.05.2020
В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19

12:49 | 7.05.2020
В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса

12:47 | 7.05.2020
В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом

12:27 | 7.05.2020
Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома

12:15 | 7.05.2020
Бойцы Росгвардии в Екатеринбурге присоединились к акции «Парад у дома ветерана»

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 