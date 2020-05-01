В России могут закрыться до 50% магазинов одежды и обуви

16:25 | 7.05.2020

Из-за коронавируса в России могут закрыть от трети до половины магазинов одежды и обуви по итогам 2020 года. Такое заявление сделала генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Она отметила, что это связано с рядом процессов. Во-первых, падает покупательский спрос в связи с сокращением доходов в результате кризиса, связанного с коронавирусом. Во-вторых, покупки перетекли в онлайн-магазины. Из-за того, что онлайн-продажи вырастут в 2 раза, оффлайн-магазины будут закрываться, сообщает MK.ru.



Лебсак-Клейманс считает, что объём продаж через онлайн-каналы может вырасти более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2019 году доля онлайн-продаж составляла 12%, в этом может дойти до 30%.

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