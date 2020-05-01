Россия и мир
16:25 | 7.05.2020
В России могут закрыться до 50% магазинов одежды и обуви
Лебсак-Клейманс считает, что объём продаж через онлайн-каналы может вырасти более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В 2019 году доля онлайн-продаж составляла 12%, в этом может дойти до 30%.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:14 | 7.05.2020
У граждан, соблюдавших самоизоляцию, сохранятся поездки по «ЕКАРТЕ»
18:10 | 7.05.2020
Ночью в Перми будет ограничено движение на Компросе
17:13 | 7.05.2020
В Екатеринбурге завершилась подготовка Вечных огней к 9 мая
16:50 | 7.05.2020
Жители Прикамья завершат празднование 9 Мая акцией «Фонарики Победы»
16:49 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области ввел повсеместный масочный режим
16:45 | 7.05.2020
В Перми стартовала онлайн-акция «Пермское образование. С любовью»
16:40 | 7.05.2020
В Екатеринбурге оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали бывшего налоговика по делу об убийстве арбитражного управляющего Владимира Яшина
16:38 | 7.05.2020
В Полевском перед судом предстанет подозреваемый в сбыте наркотиков
16:35 | 7.05.2020
9 мая в Пермском крае состоится праздничный телемарафон
16:23 | 7.05.2020
В Прикамье доставлен новый компьютерный томограф для исследования пациентов с коронавирусом
15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей
15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны
14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023
14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы
14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать
14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства
13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет
13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом
13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы
13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса
13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов
13:14 | 7.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%
12:54 | 7.05.2020
Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»
12:53 | 7.05.2020
В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19
12:49 | 7.05.2020
В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса
12:47 | 7.05.2020
В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом
12:27 | 7.05.2020
Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома