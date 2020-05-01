Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией

16:21 | 7.05.2020

Общее число заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России превысило 177 тыс., по этому показателю она вышла на пятое место в мире, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.



Россия обогнала за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.). Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).



Всего в мире более трёх миллионов заражённых.

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