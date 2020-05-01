Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

15:58 | 7.05.2020

Вице-президент «Лукойла», владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован из-за диагностированной коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба «Спартака». Сообщается, что сейчас 64-летний функционер находится на лечении в больнице.



На данный момент в России зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. 23 803 человека выздоровели, 1 625 – умерли.

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