В ВОЗ объяснили низкую смертность от COVID-19 в России

15:47 | 7.05.2020

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в беседе с RT объяснила низкий показатель смертности среди пациентов с коронавирусом в России.



Вуйнович считает, что это стало возможным благодаря эпидемиологическим мерам, принятым в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса. «В России показатели смертности от коронавируса очень хорошие,... потому что властям удалось уберечь самую уязвимую для вируса группу населения», - сообщила она.

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