Почти 45% новых выявленных случаев коронавируса в Москве - люди младше 45 лет

13:40 | 7.05.2020

Фото: vesti.ru

За последние сутки в Москве выявили 6703 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев коронавируса.



Среди выявленных:



- 37,9% — от 18 до 45 лет

- 36,5% — от 46 до 65 лет

- 11,8% — от 66 до 79 лет

- 7% — старше 80 лет

- 6,8% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.



Напомним, за последние сутки в России зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19 в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»