Россия и мир
13:40 | 7.05.2020
Фото: vesti.ru
Почти 45% новых выявленных случаев коронавируса в Москве - люди младше 45 лет
Среди выявленных:
- 37,9% — от 18 до 45 лет
- 36,5% — от 46 до 65 лет
- 11,8% — от 66 до 79 лет
- 7% — старше 80 лет
- 6,8% — дети
Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 11 мая включительно все жители независимо от возраста обязаны соблюдать режим самоизоляции.
Напомним, за последние сутки в России зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19 в 84 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:22 | 7.05.2020
Полиция Екатеринбурга установила причастность осужденного ювелира к сбыту поддельных драгоценностей
15:05 | 7.05.2020
В Перми проходит флэшмоб, посвященный собакам – участникам Великой Отечественной войны
14:59 | 7.05.2020
Мэр Екатеринбурга утвердил городской оргкомитет Универсиады-2023
14:49 | 7.05.2020
Валерий Сухих поздравил прикамцев с Днем Победы
14:13 | 7.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге продолжает падать
14:00 | 7.05.2020
В Свердловской области оштрафованы пассажиры поезда за нарушение «антитабачного» законодательства
13:48 | 7.05.2020
В Прикамье продолжается прием заявлений на выплату 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет
13:44 | 7.05.2020
Как стать веб-программистом
13:43 | 7.05.2020
Глава Пермского края поздравил жителей с Днем Победы
13:27 | 7.05.2020
В Прикамье в рамках нацпроекта в этом году планируют высадить 4,5 тысячи гектаров леса
13:15 | 7.05.2020
Сотрудники МЧС призвали свердловчан отказаться от посещения водоёмов
13:14 | 7.05.2020
Ежедневный прирост инфицированных коронавирусом в Прикамье – 3,8%
12:54 | 7.05.2020
Юрий Уткин: «Отдать дань уважения подвигу победителей – наш долг!»
12:53 | 7.05.2020
В РФ зарегистрировали 11 231 новый случай Covid-19
12:49 | 7.05.2020
В Пермском крае подтверждено 26 случаев коронавируса
12:47 | 7.05.2020
В Свердловской области ещё 76 человек заразились коронавирусом
12:27 | 7.05.2020
Вадим Самойлов просит свердловчан оставаться дома
11:51 | 7.05.2020
В Свердловской области отметили нехватку всех групп донорской крови
11:44 | 7.05.2020
В Первоуральске из горящего дома эвакуировали 15 человек
11:36 | 7.05.2020
Депутат Госдумы посетил ветерана и поздравил его с праздником
11:27 | 7.05.2020
Энергетики в Свердловской области переходят на летний режим работы
11:11 | 7.05.2020
ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге закрыли на дезинфекцию
10:50 | 7.05.2020
Губернатор Свердловской области утвердил дополнительные выплаты медицинским работникам
10:31 | 7.05.2020
В Камышлове руководителя организации обвиняют в причинении ущерба на сумму свыше 17,7 млн рублей
10:15 | 7.05.2020
Уральский «Автомобилист» подготовил подарки ветеранам клуба
10:04 | 7.05.2020
На Урале пропал мужчина, который не ориентируется в пространстве
09:30 | 7.05.2020
Клещи покусали почти 4,5 тысячи свердловчан
09:15 | 7.05.2020
В Екатеринбурге пройдёт генеральная репетиция авиапарада
02:02 | 7.05.2020
В Екатеринбурге легковушка сбила двух 17-летних подростков