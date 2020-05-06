Рейтинг одобрения деятельности Путина упал до исторического минимума

12:07 | 7.05.2020

Рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до исторического минимума, показал опрос «Левада-центра».



На вопрос об одобрении его деятельности положительно ответили 59% опрошенных против 63% респондентов в марте. Не одобряют деятельность Путина 33% опрошенных. При этом эксперты отмечают, что даже такой показатель может не отражать реальный уровень падения. Причина заключается в том, что из-за режима изоляции опрос проводился по телефону, а в этом случае люди иногда высказывают более лояльное по отношению к властям мнение, сообщает «Эхо Москвы».



Напомним, ранее самые низкие показатели были зафиксированы в ноябре 2013 года и июне 2000 года — 61%.

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