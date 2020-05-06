По данным СМИ, сезон российской премьер-лиги будет завершён досрочно

11:53 | 7.05.2020

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», с высокой долей вероятности 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов будет принято решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в РПЛ.



В случае досрочного завершения сезона «Зенит» объявят чемпионом, так как клуб из Санкт-Петербурга после 22-х туров чемпионата располагается на первом месте, имея в своем активе 50 очков.



Путевку в Лигу чемпионов кроме «Зенита» получит московский «Локомотив», а «Краснодар» будет участвовать в квалификационном раунде ЛЧ. «Ростов» попадет в группу Лиги Европы. ЦСКА начнет выступления в ЛЕ с третьего отборочного раунда, а столичное «Динамо» — со второго.

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