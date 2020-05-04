Гидрометцентр спрогнозировал для россиян аномально теплую неделю

09:18 | 4.05.2020

Фото: "Известия"

Неделя с 4 по 10 мая будет аномально теплой. Об этом РИА «Новости» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Сильнее всего температура воздуха превысит норму в Европейской России, Центральном федеральном округе, Южном и Северо-Кавказском федеральном округе. В европейской части страны дневные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы, а в Сибири превышение средних значений составит 6-8 градусов.



Также очаги тепла прогнозируется в Новосибирской, Томской областях и на юге Красноярского края. А с 6 мая аномальное тепло дойдет до на Урала и в Западной Сибири.



Напомним, что ранее глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю. Об этом свидетельствуют прогнозы как российского Гидрометцентра, так и иностранных гидрометеорологических станций.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»