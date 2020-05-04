Часть ограничений по коронавирусу в России будут сохранены до создания вакцины

09:05 | 4.05.2020

Фото: РИА Новости

Часть ограничительных мероприятий в России будет сохраняться до создания вакцины. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.



«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — рассказал Мурашко.



Глава Минздрава рассказал, что выход на плато по коронавирусу не означает снятие всех ограничений сразу. Он отметил, что для этого нужно выстроить целую систему, которая позволит вновь не получить подъема заболеваемости.



Также Мурашко заявил, что нельзя исключать возможность второй волны эпидемии коронавируса в России.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»